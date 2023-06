Si ves esto cuando estás de viaje, huye inmediatamente

Desde la Fundación iO informan que "desde el año 2008, la búsqueda de selfies extremos ha matado a 379 personas. Una de cada tres estaba de viaje. Las tres principales causas de muerte han sido caídas desde alturas, medios de transporte y ahogamientos". Poco más hay que añadir. Que una buena foto, incluso la mejor, no vale la vida de nadie. Por ello, conviene usar el sentido común y no correr riesgos innecesarios. En los acantilados de Moher (Irlanda), por poner solo un ejemplo, no hay barreras de protección y resulta relativamente fácil caerse debido al suelo húmedo. Lo mejor, guardar siempre distancias prudenciales.