Los economistas advierten: visitar estas ciudades te va a salir muy caro

Con el avance de las tecnologías y los medios de transporte cada vez es más fácil preparar la maleta y salir a recorrer el mundo en busca de conocer lugares nuevos. Pero el creciente aumento de los precios puede suponer una gran complicación para los viajeros que no pueden permitirse ir a determinados países debido a los costes excesivamente elevados. Los expertos en materia económica aseguran que hay algunas ciudades mucho más caras que otras. Y es que el problema ya no reside en cuáles son los destinos a los que no deberíamos viajar en 2023 por seguridad, sino en cuáles nos pueden rascar más el bolsillo.