El turismo urbex: la singular moda de descubrir lugares abandonados

Aunque él confiesa que no es partidario de que se establezcan unas normas, puesto que el urbex debe basarse en el respeto por dejar todo tal cual lo encontraste, la creciente comunidad de exploradores sí marca algunas reglas básicas: no ser vistos, no robar, no romper y no dar ubicaciones. En una de sus excursiones, Pablo encontró una casa que habían desvalijado hacía un tiempo, sin ningún tipo de cuidado, y se pasó "dos o tres horas" ordenándola. Lo publicó en sus redes y hubo gente que lo criticó recordándole la normativa del urbex.