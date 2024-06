El truco de la salida de emergencia en el avión: apréndetelo para tu próximo viaje

No todo el mundo puede sentarse en las salidas de emergencia de un avión, ya que el pasajero que se sitúe en esa posición deberá aceptar el compromiso de colaboración con la tripulación en caso de algún problema. Además, cada aerolínea establece sus propias normas. Generalmente hay que ser mayor de 16 años, hablar inglés o el idioma del país de la compañía aérea, no viajar con un bebé sin asiento, no requerir ningún tipo de asistencia especial en el aeropuerto ni necesitar un alargador del cinturón de seguridad.