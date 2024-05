El truco para conseguir el mejor asiento de avión: apréndetelo para tu próximo vuelo

El truco para conseguir el mejor asiento de avión no es infalible, pero te podemos asegurar que suele dar buen resultado. Y podemos dar fe, ya que los que solemos viajar a menudo lo hemos puesto en práctica y nos ha dado funcionado bastante bien. Actualmente la mayoría de pasajeros que cogen un avión de corto y medio recorrido no suelen facturar equipaje y hacen el check in de forma online. Las compañías aéreas permiten realizar la facturación de forma electrónica 24 horas antes de la hora prevista de despegue, aunque algunas ofrecen el servicio incluso 48 horas antes.