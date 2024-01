Cómo es volar en business cuando nunca has volado en business

Antes de empezar, conviene puntualizar que el que esto subscribe tampoco es un experto en estos lares. Las pocas veces que he volado en business es porque me han invitado – por favor, no me malinterpreten, hablar de viajes es mi trabajo –. La última vez que esto sucedió fue gracias a Cathay Pacific, la compañía hongkonesa. El vuelo conectaba Madrid con Hong Kong, un destino donde convergen las tradiciones orientales y occidentales, debido a que fue colonia del Imperio Británico durante casi siglo y medio, hasta que volvió a manos chinas el 1 de julio de 1997.