Así es la terrible paella que se vende en Estados Unidos: guisantes, salami y jamón de York

Pero por desgracia la cosa no acaba aquí. Otro joven cocinero estadounidense, que de cocina española parece no entender mucho, ha compartido con su casi medio millón de seguidores de Tik Tok su exclusiva receta de la paella valenciana. Y decimos exclusiva porque él debe ser el único que cocina algo así y lo llama paella. Con el himno nacional de fondo y la bandera de España presente, el cocinero no duda en cocinar esta 'paella' en una sarten. Pero ya no solo es que no esté usando el recipiente adecuado para ello, sino que además le está añadiendo pimiento rojo, cebolla, ajo, pimienta, jamón York y salami.