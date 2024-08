Estos son los tips de viaje de Anthony Bourdiain, el chef que se comió el mundo

Desde el primer momento, pareciera que Bourdain no tenía pelos en la lengua. Su personalidad tranquila, pelo blanco, cara serena, risueña a ratos y ojos que miraban con genuina atención a todo aquel que tuviese algo que decir, daban pistas de que este no era el típico chef iracundo que escupe saliva al gritar porque el filete está muy hecho. El programa empezaba siempre con la misma frase:"lo probaré todo, lo arriesgaré todo, no tengo nada que perder”, solía decir antes de sentarse en una banqueta del mercado de Shanghai y agarrar los palillos para comer algo casi tan extraño como impronunciable.