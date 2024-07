Ellen’s Stardust Diner: el restaurante neoyorquino que es la cantera de futuras estrellas de Broadway

Fue el primer restaurante de Nueva York en crear secciones separadas para fumadores y no fumadores en 1979. Su fama no hacía más que aumentar y las 'recepciones matrimoniales instantáneas' para los recién casados contribuyeron a ello. Poco después abrió un nuevo local inspirado en los años 50: Ellen's Stardust Diner. Las peculiaridades de este lugar son diversas, desde la galería Miss Subways que se reparte por todas las paredes hasta sus camareros cantantes, más conocidos como 'Stardusters'. No solo se cuecen espectáculos a cada momento durante las comidas, sino que sirve de plataforma para su éxito.