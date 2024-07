Una foodie americana revela por qué todo el mundo ha caído rendido ante la comida de España: 'el país más gastronómico de Europa'

Marti es una foodie apasionada que intenta transmitir su pasión por la comida española. Tanto es así que ha publicado hace algo más de un lustro el libro Basque Country: A Culinary Journey Through a Food Lover's Paradise, en el que ensalza la gastronomía vasca y, recientemente, The book of pintxos. Además, en su cuenta de Instagram, que tiene casi 15.000 seguidores, comparte algunas de las bondades de una gastronomía que, como se diría vulgarmente, le ha volado la cabeza.