Estas son las expresiones mallorquinas que debes saber para conocer la isla como un local

Mallorca, como muchas otras zonas con lenguas y culturas propias, tiene numerosas expresiones y frases hechas que no se pueden traducir al castellano. Por ello, algunos foráneos que no dominan el catalán de Mallorca tienen dificultades para entender estos modismos cuando los escuchan, dando lugar a situaciones que pueden dar lugar a confusiones o pueden resultar graciosas. En la mayoría de los casos, los elementos de la expresión no tienen nada que ver con su significado real.