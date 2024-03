Skyborns: así son los bebés que nacen en pleno vuelo

Unas pocas personas en el mundo tienen el privilegio de tener un primer contacto con el mundo a través de una ventanilla del avión, avistando el cielo sobre las nubes. Aunque no lo vayan a recordar, seguro que es una historia que no se cansan de contar: "He nacido en un avión". En ocasiones contadas, los aviones aterrizan con una persona más a bordo que en el embarque. Volar estando embarazada es una elección que no tiene por qué suponer ningún problema, siempre y cuando la mujer cumpla con las reglas que impone la Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA).