La isla fantasma que nunca ha existido pero aparece en todos los mapas

La situación se volvía cada vez más confusa. En 2012, Sandy Island seguía apareciendo en mapas de la National Geographic Society, el atlas Times Atlas of the World y en Google Maps. No fue hasta finales de ese año cuando el tema cobró notoriedad en los medios y en la red. En ese momento, un barco de investigación con científicos de la Universidad de Sídney que estudiaba la evolución del Mar de Coral, navegó por la zona y determinó que el cayo definitivamente no estaba presente allí.