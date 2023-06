La Aemet advierte: tus vacaciones podrían terminar siendo un fracaso debido a este fenómeno

A pesar de haber tenido una primavera más seca de lo habitual, parece que está tendencia podría revertirse en las próximas semanas o meses, coincidiendo con la temporada de verano. Por tanto, cuando estés a punto de empezar tus vacaciones y estés haciendo la maleta para irte de viaje no olvides consultar antes la predicción meteorológica para asegurarte de que no te llevas un disgusto con el tiempo. De todos, un paraguas plegable no ocupa mucho espacio en la maleta, por lo que sería recomendable que lo añadieses a tu equipaje por lo que pueda pasar. Así te aseguras de que la lluvia no arruina tus vacaciones.