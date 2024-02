Esta es la pareja de Manresa que ha batido récords tras visitar todos los países del mundo

De los viajes tienen anécdotas de todo tipo, han vivido momentos históricos -como la muerte de Indira Gandhi, en 1984- y han ganado un montón de amigos con los que todavía conservan contacto. Si deben elegir, se quedan con Asia como continente, Uzbekistán como país y Estambul como ciudad. También hay otros en los que no volverían como Tuvalu, en el Pacífico. "Tienes que estar al menos cuatro días porque no hay más aviones. Son tres calles y no hay nada", explica.