La forma de conseguir el mejor asiento en el avión: la efectiva (y lógica) solución que copia cada vez más gente

Estos son algunos trucos que te podrían ayudar a conseguir el mejor asiento en el avión, pero si por un casual no te funcionase ninguno, siempre tendrás un último recurso. Si al subirte al avión, descubres que el asiento asignado no es de tu agrado y han quedado algunos libres, puedes solicitar el cambio a algún miembro de la tripulación. Sin embargo es muy importante que no exijas en ningún momento y que lo pidas de forma adecuada y con respeto.