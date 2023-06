10 escapadas para soñar con un verano eterno

Playas, acantilados, montañas y valles con un clima subtropical propio de la zona, convierten Madeira en un enclave de película que no tiene nada que envidiar a los famosos paraísos caribeños. Esta isla no es conocida mundialmente por sus playas de agua cristalina, pero tiene costas impresionantes que sí o sí tienen que estar incluidas en tu visita a esta parte de Portugal, como por ejemplo la playa de Porto Santo, playa de Jardim do Mar o la playa de Calheta.