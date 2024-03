9 profesiones para vivir viajando por el mundo

Todas las empresas necesitan una visión externa de los problemas a los que se enfrentan para encontrar soluciones que, desde dentro, muchas veces son difíciles de ver. Y lo mejor, todas las empresas de todo el mundo, contratan este tipo de servicios. Lo normal, es que siendo consultor, trabajes para una firma de este tipo de servicios, y que necesites viajar a las empresas que las contratan, y que no tienen por qué tener la sede en la misma ciudad. Además de la posibilidad de viajar a distintas ciudades y países, el sueldo no está nada mal. Según un estudio de Top Consulting, el salario medio de un consultor junior –es decir, con menos de tres años de experiencia- es de 45.000 dólares al año –unos 40.000 euros-. La parte mala, no siempre tendrás la oportunidad de elegir el destino al que te enviará tu empresa, eso dependerá de las necesidades del cliente.