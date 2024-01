700 años de la muerte de Marco Polo: el viajero que descubrió el mundo exótico

Mientras estuvo en China trabajando para el Imperio vivió realmente fascinado: "Es verdaderamente muy costoso describir la gran nobleza de esta provincia y, por lo tanto, callaré". Visto con ojos del presente, son muchos los que aseveran que ni siquiera estuvo en China ya que no menciona atractivos como la Gran Muralla, los palillos para comer, la escritura ideogramática o el té. Esto se debe a que en aquella época no era algo tan relevante de cara al exterior, por lo que se cree que Polo no las vio destacables. Más allá de las fronteras terrestres, también conoció algunas islas, como Andamán y Nicobar, en las que habitaban caníbales, o las de Kuria Muria en Omán -una para hombres y otra para mujeres-; así como las costas "que no pueden dejarse en silencio" de India y muchos otros destinos que hoy se siguen considerando exóticos.