Si no has visitado todos estos sitios no puedes decir que conoces Venecia

Con su impresionante arquitectura y su rica historia, esta plaza ha sido el centro de la vida social y política de Venecia durante siglos. Adornada con la Basílica de San Marcos y el Campanile di San Marco, este lugar es famoso entre otras cosas por las inundaciones cuando los canales desbordan sus aguas. Se trata de un lugar ideal para tomar las mejores fotos del templo y del campanario que cada año recibe a miles de apasionados del arte. No puedes decir que has estado en Venecia hasta que no has pisado el suelo de esta plaza con tus propios pies.