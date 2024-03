Tres trucos infalibles para conseguir vuelos baratos

Y, el último truco infalible para encontrar vuelos baratos es buscar aquellos que surcan los cielos a horas intempestivas. Comprar un vuelo que sale a las 5 de la mañana supone que cuando te dirijas al aeropuerto no estarán puestas ni las calles (cómo nos gusta esta expresión a los madrugadores), pero, a cambio, vas a poder volar con la tarifa más baja en comparación con si vuelas a cualquier otra hora del día. Y lo mismo pasa con los vuelos nocturnos, ya que no suelen ser los más demandados (excepto si hablamos de operación retorno de vacaciones o cualquier domingo del año). Además, muchas plazas no se llenan y las posibilidades de no tener que compartir fila de avión con nadie, aumentan. En esos casos, el confort está garantizado.