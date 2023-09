Esto es lo que los pilotos no quieren que sepas cuando subes a un avión

Los pilotos deben guardar secretos de acontecimientos, situaciones o indicaciones que acontecen en los viajes, bien para no alarmar a los viajeros o porque son cosas sin mucho sentido de las que no merece la pena informar. Muchos de ellos consideran que hay algunas reglas de seguridad bastante absurdas referidas a los tiempos de vuelo, la temperatura en cabina o la altitud concreta, pero hay otras que son de lo más interesante y muy pocas personas las conocen. Por ello, aquí traemos algunos de los secretos que los pilotos no quieren que conozcas.