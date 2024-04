El pasaporte de carbono: así podrían limitar los viajes que hacemos

En ningún otro momento de la historia ha sido tan sencillo plantarte en rincones situados a decenas de miles de kilómetros de tu casa. Y no solo por las mejoras tecnológicas del sector del transporte sino también, y muy importante, por el abaratamiento de los costes de los pasajes de avión. En cierto sentido, viajar ha dejado de ser un bien aristocrático o burgués para convertirse en un placer más democrático. Pero eso no significa que esté bien: los vuelos generan una contaminación brutal que, como sabes, con los efectos del cambio climático ya presentes en tu vida, no podemos permitirnos. De ahí que lxs expertxs hayan comenzado a debatir sobre la posibilidad de un pasaporte de carbono.