¿Por qué la gente se pone en la cola de la izquierda en el aeropuerto? El secreto revelado.

Otro tema que nos preocupa muchas veces es el de tener que hacer un gasto extra por una botella de agua una vez pasado el control de seguridad. Existe la creencia de no poder pasar botellas de agua al aeropuerto, pues nos las quitarán. Esto no es del todo así, lo que no puedes acceder son líquidos, así que debes vaciarla antes de entrar para que no te la requisen, y una vez dentro del recinto de embarque, rellenarla en las fuentes que haya disponibles. Esto nos ahorrará los caros precios que hay en los aeropuertos.