5 trucos que te permiten ahorrar tiempo en el aeropuerto: apréndetelos para tu próximo viaje

Hasta que se ponga fin a la limitación de los líquidos permitidos en la cabina del avión, te recomendamos que lleves la bolsa con los líquidos preparada desde casa y, a ser posible, en una mochila, maletín o bolso. Así no tendrás que ponerte a abrir la maleta en medio del aeropuerto. Y con el ordenador, lo mismo. Llévalo todo preparado y no esperes a que el personal de seguridad te pregunte si has sacado los líquidos y demás.