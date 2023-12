La ruta de Harry Potter en Barcelona: desde mercados de brujos hasta clases de hechizos

“¿Varitas preparadas?”. No es una pregunta retórica, no para Roger Belso. Él da clases avanzadas de hechizos, anuncia en su Instagram. Es mago y director creativo, 23 años. Con 16 ya llegó a la final de ‘Got Talent’. “De pequeño quería ir a Hogwarts –confiesa ahora- y como no me llegaba la carta, al final los Reyes Magos me trajeron un Magia Borràs”. Y hasta ahora.