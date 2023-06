Hogwarts existe: así es el colegio de Edimburgo en el que se inspiró Harry Potter

Y volvamos ahora al cementerio de Greyfiars, porque si no te han parecido bastantes coincidencias hasta ahora, ahí va una más. Si entras a este cementerio y observas bien cada una de las lápidas, podrás encontrar dos nombres que quizás te suenen: McGonagall y Thomas Riddell. Y no, en esas tumbas no están los restos de la profesora de Hogwarts ni de Voldemort, pero no parece casual que dos de los nombres más importantes de la saga mágica estén presentes en un cementerio que Rowling visitaba.