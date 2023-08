Marbella, destino ultragastro: la ruta por restaurantes con efecto WOW todo incluido

Sorprender en Marbella no es fácil: la competencia es apabullante y el público exigente, pero eso solo consigue generar un poco de desconcierto a la hora de buscar restaurantes para comer o cenar bien en la zona... De ahí que tres locales se hayan convertido en un acierto seguro: Nota Blu New Brasserie, La Plage Casanis y Mamzel at Finca Besaya, del grupo Casanis, combinan lo mejor de lo mejor para alcanzar un efecto WOW diferencial... Espacios únicos, diseño de impacto, espectáculos especiales y, por supuesto, altísimo nivel culinario.