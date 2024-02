Los mejores restaurantes de Gijón (y más asequibles)

Cachopo, fabada, queso y sidra, la gastronomía típica que se puede encontrar en casi cualquier restaurante asturiano. Aunque no en todos los locales se puede disfrutar de la calidad que merece. Gijón, la ciudad más poblada del principado, cuenta con algunos de los mejores restaurantes de Asturias. Sin embargo no todos los buenos locales ofrecen comida tradicional, los hay de muchos estilos y con una variedad de cocina para no acabar aborreciendo la fabada o el cachopo.