Librerías preciosas de Madrid en las que querrás pasar horas

No eres persona de best sellers, ni de novelas románticas y tampoco de novela negra o policíaca. Si fueras ese perfil de persona, no te recomendaríamos la librería Panta Rhei. En esta librería no encontrarás estos géneros, en ella podrás encontrar tesoros como libros de ilustración, novela gráfica, libros de moda, biografías o manuales de diseño. Hay reliquias que no se pueden encontrar en otras librerías. Además, puedes pasear por sus dos plantas, ya que en la parte de abajo hay una galería donde siempre suele haber alguna exposición. Ah, y si te apetece, puedes explorar los talleres que tienen y apuntarte en el que más te guste.