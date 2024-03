Así se come en Macao: tour gastronómico por 'Las Vegas' de Asia

Esa capacidad de acoger, adaptar y fusionar sabores se ve en los platos más populares de la cocina macaense. Por ejemplo, la galinha a la africana o frango assado (pollo asado), es una creación atribuida al cocinero Américo Angelo, que trabajaba en los fogones de un pequeño hotel de Macao. Tras uno de sus viajes a África, Angelo comenzó a cubrir su ave braseada con una salsa de su invención a base de guindilla piri piri, leche de coco y cacahuetes. Por su parte, la paradójica galinha a la portuguesa no es gallina ni es portuguesa. Se trata de un guiso con trozos de pollo hervidos con salsa de coco proveniente de la India. Y no se come nunca en Portugal, sino que es un plato nativo y exclusivo de Macao. Hace el efecto de un suave curry de pollo acompañado de cebollas, patata, el chouriço portugués (más suave que el español), aceitunas negras y hojas secas de laurel.