Estos 5 restaurantes de Madrid tienen platos con los que entrarás en calor sí o sí

No hay nada mejor para entrar en calor que un buen cocido. Y en la capital hay fantásticas opciones. Aquí tienes un listado de dónde comer este plato tan madrileño y que tan bien sienta en esta época del año. Ahora bien, el cocido no es apto para todos los paladares; de hecho, es un manjar que los veganos, por ejemplo, no prueban, ya que contiene en sus ‘sacramentos’ productos animales.