Abiertos de madrugada: restaurantes de Madrid y Barcelona para ir de recena

En Madrid siguen existiendo opciones en las que cenar caliente (aunque sea a deshora). Un clásico entre los clásicos es Caripén Bistró (Plaza de la Marina Española, 4). El local que fue en su tiempo el tablao de Lola Flores encarna, desde hace más de 30 años, la auténtica esencia del canalleo. Mimbres no le faltan: los fines de semana cierra pasadas las 2 de la madrugada y en su menú no faltan las ostras, los caracoles, el 'foie micuit' o las 'crêpes', reflejo de la personalidad (y nacionalidad) de su dueño, Daniel Bouté. Encanto y personalidad no le faltan.