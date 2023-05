El cronut cumple 10 años, descubre la historia detrás de la primera comida viral (y su receta)

Si no has oído nunca hablar del cronut, no sabes lo que te estás perdiendo. El cronut es un pastel dulce que nace de la fusión entre el croissant y la rosquilla. Se inventó en el año 2013 por un pastelero francés llamado Dominique Ansel y fue puesto a la venta en su pastelería del barrio de SoHo, en Nueva York. Su preparación consiste en hacer una masa de croissant para freírla y posteriormente rellenarlo con el sabor que prefieras. Su éxito entre los clientes fue tan grande, que la revista Time lo nominó como uno de los mejores 25 mejores descubrimientos del 2013. Desde entonces, su popularidad se expandió por todo el mundo gracias a las redes sociales, con usuarios que no dejaban de crear sus propias recetas y probando distintos sabores, considerándose una de los primeras comidas virales.