Dónde celebrar San Patricio en España: 8 enclaves imprescindibles

Ojalá poder tomarnos una pinta en el mítico Temple Bar de Dublín, pero, si esto no es posible, siempre podremos hacerlo en alguno de los más de dos centenares de establecimientos que cuentan con la distinción de Irish Pub en nuestro país. La página Official Irish Pub debe convertirse estos días en nuestra biblia particular, ya que ofrece un mapa en el consultar los establecimientos que cuentan con una programación especial que abarca desde música en directo hasta diversas actividades festivas. ¡No se puede celebrar San Patricio y llegar a casa sin el mítico sombrero verde!