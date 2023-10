Sube a bordo del Alishan Forest Railway, uno de los trenes más bonitos del mundo

El Alishan Forest Railway no es uno de los trenes más conocidos del mundo, pero los amantes de los viajes sobre raíles no han dudado en calificarlo como uno de los más bellos. Y, precisamente, los viajeros que recorren el mundo a bordo de los trenes más pintorescos, lujosos (como el Transcantábrico español) o particulares, tienen en la reserva natural del Alishan su paraíso particular.