Las siete maravillas naturales para darse un chapuzón, a un paso de Galicia

Para empezar el camino, hay que tomar como referencia la iglesia del pueblo, y seguir en esa dirección que comienza a empinarse. Hay que pasar por el Moinho do Poço, y más adelante, a la izquierda, está el Fojo do Lobo do Xertelo, un ejemplo bien conservado de este tipo de lugar que solía ser utilizado como trampa para lobos.