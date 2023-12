8 planes para exprimir la Navidad en Madrid con niños (y mayores)

Madrid no duerme, no se detiene y la oferta de planes (tanto para niños como para adultos) es tan abrumadora que muchas veces uno acaba saturado con tanta cosa entre la que elegir. Por ello, y para que vayas a tiro hecho, te traemos 8 planazos perfectos para exprimir esta época del año. Eso sí, en la mayoría de ellos es obligatorio reservar entrada, ya que la ciudad se colapsa en estas fechas y así no corremos el riesgo de quedarnos sin plan.