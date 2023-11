Así son los menús de Navidad del Four Seasons Hotel Madrid

Tras convertirse en uno de los 50 mejores hoteles del mundo por The World´s 50 Best Hotels 2023, donde obtuvo la posición 24, Four Seasons Hotel Madrid (primer establecimiento de la cadena en España) une lujo y gastronomía en un marco incomparable en el corazón de la capital. Y lo hace con unos menús perfectos para que tanto viajeros como locales disfruten de una Navidad inolvidable.