¿Madrid o Vigo? Todo lo que debes saber para determinar cuál es la mejor escapada navideña

Escaparse a Madrid en Navidad es una experiencia única y hay planes que resultan imprescindibles. Echar la mañana en la cola de la administración de loterías de Doña Manolita es ya una tradición. Y aunque en las inmediaciones hay vendedores ambulantes que disponen de décimos de la misma administración… no es lo mismo. Hay que esperar la cola y pasar frío. Si no, la lotería no toca. Otros planes imprescindibles de la ciudad pasan por tomarse un chocolate con churros en la mítica chocolatería de San Ginés. Y si te gusta el cacao, también hay un sinfín de planes chocolateros para chuparse los dedos.