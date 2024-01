El complejo de Art Nouveau más grande del mundo está en Barcelona

Uno de los motivos por los que empezó a quedar obsoleto fue la división de los pacientes según enfermedad, sexo, edad y otros criterios que antes no se tenían en cuenta y, por tanto, los ingresados no gozaban de ningún tipo de separación. Así fue como las grandes salas quedaron sin ningún uso. Sin embargo, aunque se colocaron tabiques, no fue suficiente y quedó desbordado a causa del crecimiento de la ciudad. En 1926 fue adquirido por el Ayuntamiento y se dieron por finalizadas las actividades sanitarias. Uno de sus últimos pacientes fue Antoni Gaudí, que falleció allí mismo debido a las contusiones que le provocó un tranvía.