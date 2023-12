5 planes para empezar 2024 por todo lo alto

Si estás pensando que 2024 será el año en el que te redimas de todos tus excesos, venimos a decirte que te prepares para un año en el que volverás a no conseguir tus propósitos de Año Nuevo. Y no porque no haya fuerza de voluntad... sino porque la efervescente escena de planes, restaurantes y eventos de Madrid no te lo está poniendo fácil. Desde bares clandestinos hasta un chalet suizo en plena Plaza España, pasando por una noche de Reinas Magas Drags, este 2024 promete convertirte (de nuevo) en un auténtico pecador. Y es que, ante la incertidumbre de un año nuevo, aquí tienes unos cuantos planes que no te van a fallar en tu verdadero propósito: disfrutar de la vida al máximo.