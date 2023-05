Cuando mayo marcea… Lo despides con 10 planazos espectaculares

Ya están a la venta las entradas para este espectáculo, que se presentará en la capital solo durante cuatro semanas, del 7 de junio al 4 de julio en el Teatro Calderón. Sí, aún quedan días para su estreno, pero las entradas van a volar. No digas que no te hemos avisado. Y si aún no lo tienes claro, te damos algunas pinceladas más del show: una luna gigante, el deshielo, un éxtasis floral, una vendimia en directo, las tabernas, cantantes colgados de grúas y sumergidos en vino, agua y fuego... esto es Carmina Burana.