El paraíso foodie por excelencia está en Tenerife y se llama Royal Hideaway Corales Beach

Los restaurantes San Hô (en 2023) y El Rincón de Juan Carlos (en 2016 y 2023) han sido galardonados con 1 y 2 Estrellas Michelín (1 y 3 soles Repsol) respectivamente. Son los más laureados, pero no son los únicos, ya que también encontramos Starfish, restaurante de producto con especialidad en pescados y mariscos frescos a la brasa elaborados en horno Josper; La Trattoría de Il Bocconcino, que supone una mirada a la auténtica tradición de la gastronomía italiana servida para disfrutar en familia; e Il Bocconcino, otro de los restaurantes estrella (que aún no la tiene, pero quizá no tarde en conseguirla, al igual que ha hecho con el Sol Repsol que se ha llevado a casa en estos días) en el que el chef boloñés Niki Pavanelli se inspira en la tradición culinaria de su país y ofrece una línea de alta gastronomía italiana evolucionada, contemporánea y adaptada a la que aplica su propio estilo.