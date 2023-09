El pueblo más pequeño de Málaga: 175 habitantes, infinitos encantos

Como no podía ser de otra forma, Salares también goza de sus propias fiestas patronales donde la población disfruta de unos días festivos en comunidad. El día 17 de enero de cada año, la localidad se viste de gala para celebrar San Antón, un acto en el que los caballos protagonizan una procesión del santo y en el que los mejores jinetes del lugar desfilan por las blancas calles para ofrecer un espectáculo increíble a sus habitantes. Está claro que no puedes perderte esta ni ninguna otra festividad de un maravilloso pueblo al que la despoblación no impide vivir feliz y en armonía con la naturaleza.