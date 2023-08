El pueblo más pequeño de Andalucía: 50 habitantes, infinitos encantos

A veces el encanto de un lugar está no tanto en lo que tiene, sino en lo que no tiene: Cumbres de Enmedio no tiene fama, ni grandes monumentos… ni casi habitantes: poco más de 50 personas residen hoy en este pueblo de Huelva, cuya población ha ido desaguando en las últimas décadas hacia urbes más grandes (a mediados del siglo pasado superaba los 250 habitantes).