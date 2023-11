Recorriendo la historia: Álava entre castillos y torres

Continuamos nuestro recorrido medieval con las casas torre de Álava. La geografía del territorio está salpicada de palacios fortificados donde familias de nobles residían rodeados de lujo y se protegían de sus enemigos con elementos defensivos más propios de castillos como murallas, torreones, saeteras e incluso fosos. La Torre-Palacio de los Varona (s.XIV), ubicada en el pueblo de Villanañe, es el mejor ejemplo. Se trata del conjunto fortificado mejor conservado de Álava y el único que conserva un foso. No sorprende su catalogación como Monumento Nacional y Conjunto Histórico Artístico Monumental. Totalmente aconsejable descubrir su interior a través de una visita guiada gratuita disponible todo el año. Entrar en este edificio permite ‘viajar’ a lo largo de cinco siglos de historia: camas con dosel, alacenas repletas de vajilla de la Cartuja de Sevilla y cristalería de Bohemia, incunables, pianos verticales... No muy lejos, cerca de Vitoria-Gasteiz, podemos admirar la Torre de Mendoza (s.XIII), ubicada en el pueblo del mismo nombre. Iñigo López de Mendoza guerreaba jun- to con los oñacinos, partidarios de Castilla, y mandó construir esta fortaleza para protegerse del bando gamboíno, partidario de Navarra.