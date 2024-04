El pueblo español que protagonizó la guerra más extraña del siglo XX

Toda esa atención acumulada por la Historia no les parecería suficiente, y en 2017 llevaron el referéndum catalán hasta el final, ya que la policía no llegó para impedirlo. El New York Times lo considera el "primer pueblo independizado de España". Aquel año batieron un récord Guinness al formar una estelada con más de 81.000 velas encendidas en su campo de fútbol. Además cuenta con una de las farmacias más antiguas de Europa, que incluye una parte de museo y data del año 1415.