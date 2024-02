Puigcerdà, la villa arropada por las cumbres pirenaicas y por la novela de Carlos Ruiz Zafón

El entorno geográfico cercano de Puigcerdà es un espacio abierto y casi llano que se extiende hasta las estribaciones pirenaicas y del Cadí. A su alrededor, los campos de cultivo y los pequeños pueblos se arrodillan como rindiendo pleitesía a la ciudad. Manadas de vacas y caballos decoran de forma entrañable un paisaje ondulado que parece no tener fin, ni hacia el este ni hacia el oeste. Hacia la vasta anchura del valle de la Cerdaña. Carles Bisbal se siente afortunado por haber nacido aquí y su identidad viene marcada no solo por la ciudad, sino por el entorno de esta. Desde siempre sintió que era el lugar donde crecerían sus hijos. Encontrar el equilibrio entre las dificultades del mundo rural y el desarrollo profesional y personal: esta era su prioridad. Asegura que solo dejaría la Cerdaña por algún motivo muy grave o importante sobre el que no tuviera elección. Cuando atraviesa el túnel del Cadí se siente en casa, declara con emoción Carles.