El pueblo español favorito de los artistas que cautivó a la prensa inglesa

Pese a que en la actualidad muchos dicen que sobrevive gracias a Dalí -aunque no de manera abusiva-, tampoco buscan que su pequeña localidad blanca que mira al mar de frente rebose de turistas. Así lo define el medio británico The Sun, que destaca que allí no hay "guiris", refiriéndose a los "malos" turistas ingleses. En el siglo XVII, el cronista Jeroni Pujade define la mentalidad local de la época como "no os queremos y no queremos que nos quieran". Ha pasado mucho tiempo desde entonces y, desde que Dalí otorgó una nueva vida a Cadaqués, el parecer ha cambiado.